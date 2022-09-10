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Байден поедет на похороны Елизаветы II, Путина приглашать и не думали

Валентина Чорна, редактор ленты
Джо Байден, королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поедет на похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом он заявил журналистам Белого дома в пятницу, 9 сентября.

– Я еще не знаю детали, но я поеду, – сказал Байден.

Президент США также сказал, что знает короля Карла III (Чарльза), однако еще не разговаривал с ним после смерти Елизаветы.

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Отметим, что похороны королевы пройдут в течение следующих двух недель. Конкретные детали церемонии, которая заранее планируется десятилетиями, официально еще не объявлены.

Как ранее сообщала газета Guardian, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности посетить церемонию погребения. Ожидается участие членов европейских королевских семей из Испании, Бельгии, Норвегии, Дании, Швеции и Нидерландов.

Известно, что на похоронах точно не будет президента РФ Владимира Путина, которого не приветствуют на Западе после вторжения российской армии в Украину.

В Кремле отметили, что россияне уважали Елизавету II, но присутствие российского диктатора на похоронах “не рассматривается”.

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