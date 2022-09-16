Сентябрь, 16 в 1:04

Папа Римский Франциск в четверг заявил о моральной правомерности передавать оружие Украине, чтобы помочь отбиться от российской агрессии.

Выступая перед журналистами после возвращения из трехдневной поездки в Казахстан, Понтифик призвал Киев быть открытым для возможного диалога, даже если он может “попахивать”.

Папу Римского спросили, насколько правильно с моральной точки зрения, что страны-партнеры Украины передают ВСУ оружие.

Сейчас смотрят

— Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если это делается в условиях морали… Самозащита не только законна, но и является выражением любви к родине. Тот, кто не защищает себя, кто не защищает что-то, не любит это. Тот, кто защищает (что-то, — Ред.), тот любит это, — сказал он.

Объясняя разницу между тем, когда поставлять оружие другой стране морально или аморально, Франциск добавил:

— Это может быть аморально, если намерением является провоцирование новой войны, или продажа оружия, или сброс оружия, которое (стране) больше не нужно. Мотивация — это то, что в значительной степени определяет моральность этого действия, — объяснил Папа Франциск.

Понтифика также спросили, должна ли Украина вести переговоры с Россией и существует ли “красная черта”, которую Украина должна провести в зависимости от действий России, после чего от переговоров можно будет отказаться.

— Всегда трудно понять диалог со странами, которые начали войну… это трудно, но не следует отбрасывать его… Я бы не исключал диалога с любой державой, которая находится в состоянии войны, даже если она ведется с агрессором. … Иногда приходится вести такой диалог. Это попахивает, но это нужно делать, — сказал он.

В годовщину начала Второй мировой войны Понтифик призвал молиться за украинский народ во время встречи с паломниками из Польши.