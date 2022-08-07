Это символ надежды. Папа Франциск поздравил выход из портов Украины суден с зерном

Август, 07 в 16:15

Папа Франциск приветствовал выход из черноморских портов Украины первых кораблей с зерном. Он заявил, что этот прорыв может стать образцом для диалога, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в своем еженедельном обращении к паломникам и туристам на площади Святого Петра в воскресенье.

— Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем. Это событие представляет собой знак надежды, и я искренне желаю, чтобы на этом пути можно было положить конец войне и достичь справедливого и прочного мира, — заявил Папа Франциск.

Напомним, что утром 7 августа отправился второй караван с украинским зерном – три судна из порта Черноморска и одно из Одессы.

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Источник: The Guardian