Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Это символ надежды. Папа Франциск поздравил выход из портов Украины суден с зерном

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Франциск приветствовал выход из черноморских портов Украины первых кораблей с зерном. Он заявил, что этот прорыв может стать образцом для диалога, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в своем еженедельном обращении к паломникам и туристам на площади Святого Петра в воскресенье.

— Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем. Это событие представляет собой знак надежды, и я искренне желаю, чтобы на этом пути можно было положить конец войне и достичь справедливого и прочного мира, — заявил Папа Франциск.

Напомним, что утром 7 августа отправился второй караван с украинским зерном – три судна из порта Черноморска и одно из Одессы.

Сейчас смотрят

Источник: The Guardian

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка