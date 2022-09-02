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Факты / Мир / Мировые новости

Папа Римский призвал молиться за украинский народ “особым образом”

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Папа Римський з єпископами
Фото: Depositphotos

Папа Римский Франциск во время аудиенции паломников из Польши в годовщину начала Второй мировой войны заявил, что сегодня мир переживает третью мировую.

В конце встречи понтифик призвал молиться за украинский народ.

— Искренне поздравляю всех поляков. Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны, которая оставила очень болезненный след в польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть же память об опыте прошлого побуждает вас заботиться о мире в самих себе, в семьях, в общественной и международной жизни.

Молимся особым образом за украинский народ. Пусть же Мария поддерживает вас в ежедневном выборе добра, справедливости и солидарности с теми, кто в этом нуждается, порождая в ваших сердцах надежду, радость и внутреннюю свободу, — сказал понтифик.

Недавно Папа Римский отличился неоднозначным заявлением, когда назвал погибшую дочь идеолога “русского мира” Александра Дугина Дарью Дугину “невинной жертвой войны”.

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Его слова подверг критике посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. В Ватикане же заявили, что эти высказывания Папы “нужно понимать как голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ней, а не как занятие политической позиции”.

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1 сентября 1939 года нацистские войска Третьего Рейха при поддержке союзников вторглись на территорию Польши с трех направлений, одновременно начав атаку польских аэродромов и военных баз в Балтийском море.

В ответ на “оборонительную операцию”, как ее называл Адольф Гитлер, спустя два дня войну Германии объявили Великобритания и Франция. Через две недели войска СССР вторглись в Польшу с востока. В итоге Варшава капитулировала 27 сентября, а СССР и Третий Рейх разделили страну между собой.

Источник: Vatican News

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