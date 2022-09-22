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Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Юля Захарченко, редактор ленты
Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией
Фото: Depositphotos

Норвегия полностью приостановила действие соглашения об упрощении визового режима со страной-агрессором Российской Федерацией. Ранее такое решение было принято странами-членами Европейского Союза.

– Соглашение об упрощении визового режима Норвегии с Россией приостановлено с 22 сентября 2022 года, – заявили в управлении по иммиграции Норвегии.

Эта инициатива дублирует решение Совета Европейского Союза. Норвегия не является полноценным членом ЕС, однако входит в Шенгенскую зону и имеет общую с Россией сухопутную границу протяженностью около 198 км.

Жители Кольского полуострова, входящего в состав России, нередко пересекают границу во время путешествия в норвежские магазины. В 2007 году страны подписали документ, направленный на облегчение поездок россиян и норвежцев.

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Источник: Barents Observer

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