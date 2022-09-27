Газопровод Северный поток-2 разгерметизировался в водах Дании
В Балтийском море возле трубопровода Северный поток-2, который пока не работает, произошла утечка газа.
Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Морское управление Дании. По их данным, утечка газа произошла у берегов острова Борнгольм.
Оператор газопровода Северный поток-2 также подтвердил данные датского регулятора о том, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.
— Чрезвычайное событие произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами по соображениям безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль, — отметили в компании.
Напомним, что в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки Северный поток-2 зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О случившемся были сообщены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.
Причина падения давления не установлена, продолжается расследование.