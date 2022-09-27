Сентябрь, 26 в 22:10

В Балтийском море возле трубопровода Северный поток-2, который пока не работает, произошла утечка газа.

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Морское управление Дании. По их данным, утечка газа произошла у берегов острова Борнгольм.

Оператор газопровода Северный поток-2 также подтвердил данные датского регулятора о том, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.

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— Чрезвычайное событие произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами по соображениям безопасности установлена ​​охранная зона радиусом пять морских миль, — отметили в компании.

Напомним, что в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки Северный поток-2 зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О случившемся были сообщены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Причина падения давления не установлена, продолжается расследование.