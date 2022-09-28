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Факты / Світ / Мировые новости

Посол Германии сказала, что Украина получит систему ПВО, которой нет даже у Бундесвера

Юля Захарченко, редактор ленты
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых нет на вооружении войск Германии, создают специально для помощи Украине, сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

— У Бундесвера их нет. Мы находимся внутри НАТО, и противовоздушная оборона как бы вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot (зенитные ракетные комплексы, – Ред.) и другие. В Германии я их никогда не видела, – отметила Фельдгузен.

Вероятнее всего, первую систему отправят в Украину уже в октябре, вторую IRIS-T ориентировочно до конца года, а еще две ПВО уже в 2023 году, утверждает посол.

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– Это зависит не от политической воли – решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена, — обратила внимание Фельдгузен.

Система ПВО IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Указанные средства ПВО имеют дальность действия до 40 км и высоты до 20 км.

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Источник: Европейская правда

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