Что такое НАТО и как помогает Украине
Организация Североатлантического договора, или НАТО давно стала гарантом безопасности в Североатлантическом регионе и продолжает им оставаться.
За более чем 70 лет существования Альянс не только значительно расширился, но и помогает другим странам-партнерам заботиться о своей безопасности и проводить совместные учения. Вот что нужно знать о НАТО.
Что такое НАТО?
НАТО (Организация Североатлантического договора) – это международная организация, военно-политический союз, созданный для обеспечения коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом регионе.
В основе Альянса лежит Североатлантический договор, подписанный в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
НАТО стремится к мирному разрешению споров, а также придерживается ценностей верховенства права, демократии и индивидуальной свободы.
Какие страны входят в НАТО?
На момент основания Альянса в него входили 12 стран. За более чем 70 лет число государств — членов НАТО увеличилось до 30.
По состоянию на 2022 год в Альянс входят:
- Албания;
- Бельгия;
- Великобритания;
- Греция;
- Дания;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Люксембург;
- Нидерланды;
- Германия;
- Норвегия;
- Северная Македония;
- Польша;
- Португалия;
- Соединенные Штаты Америки;
- Турция;
- Венгрия;
- Франция;
- Чехия;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Румыния;
- Болгария;
- Словакия;
- Словения;
- Хорватия;
- Черногория.
Кто может стать членом НАТО?
Альянс придерживается политики так называемых “открытых дверей”. То есть любая страна может присоединиться к НАТО, если достигнет ее стандартов (политических, военных и экономических).
Кроме того, она должна разделять принципы Североатлантического договора.
С апреля 1999 года еще одной предпосылкой для вступления в НАТО является утверждение Программы действий по членству (ПДЧ). В ней прописаны меры по подготовке государства к членству в Альянсе.
Каждая отдельная страна может наполнять ПДЧ содержанием, которое сочтет важным для реализации в нынешних обстоятельствах.
В мае 2022 года Финляндия и Швеция официально заявили о намерении вступить в НАТО.
5 июля страны Альянса подписали Протокол о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО, что позволило начать процесс ратификации.
А 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подала заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Имеет ли НАТО свою армию?
У Североатлантического союза нет собственных вооруженных сил. Для решения вопросов военного характера используются армии стран — членов НАТО.
Как НАТО обороняется?
Оборона НАТО осуществляется на основе принципа коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора.
В ней прописано, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса расценивается как агрессивные действия против всех его членов.
В таком случае НАТО будет реализовывать свое право на защиту и предоставит пострадавшим странам-членам всю помощь, которую сочтет необходимой, в частности военную.
Цель таких действий – восстановление и сохранение безопасности в Североатлантическом регионе.
Когда применяли пятую статью?
НАТО применяла статью 5 Североатлантического договора лишь один раз — после терактов 11 сентября 2001 года.
Операция началась только после подтверждения того, что атаки исходили из-за границы. 4 октября того же года Альянс принял пакет мер, направленных на поддержку Соединенных Штатов в противостоянии иностранной угрозе.
Несколько позже НАТО начал первую операцию по борьбе с терроризмом. Она продолжалась с середины октября 2001-го до середины мая 2002 года.
Как НАТО помогает Украине?
С началом полномасштабной войны на территории Украины НАТО помогает координировать запросы украинской власти и способствует обеспечению гуманитарной и нелетального помощи.
Отдельные государства – члены НАТО поставляют в Украину вооружение, боеприпасы и разные виды легкой и тяжелой военной техники, в частности, противотанковые и зенитные комплексы, гаубицы и беспилотные аппараты.
Сейчас государства — члены Альянса предоставили Украине военную технику стоимостью в миллиарды евро. Что положительно улучшило ситуацию на поле боя.
Большинство союзников НАТО обеспечивают гуманитарную помощь украинцам и предоставляют убежище миллионам украинских беженцев.