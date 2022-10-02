Открытие мечты! Недалеко от Каира раскопали саркофаг времен Рамсеса II

Октябрь, 02 в 20:24

Вблизи Каира археологи раскопали саркофаг, а саму находку назвали “открытием мечты”. Они нашли саркофаг Птах-эм-Уйя — царского казначея времен египетского фараона Рамсеса II.

Газета The Guardian пишет, что он пролежал в похоронной камере нетронутым тысячи лет.

Саркофаг обнаружила профессор факультета археологии Каирского университета Ола Эль Агизи в 30 км от Каира в деревне Саккара в древнем некрополе.

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В прошлом году, когда Эль Агизи возглавляла археологическую миссию, то обнаружила гробницу Птах-эм-Уйя на поверхности. Теперь она нашла его подземную погребальную камеру с саркофагом. Это позволит больше исследовать и рассказать о тех, кто правил Египтом после Тутанхамона.

По словам Эль Агизи, найти невредимый саркофаг в его оригинальной гробнице – невероятная редкость.

— Обнаружение этого саркофага на его начальном месте в могильной шахте было очень волнующим, ведь саркофаг принадлежит владельцу гробницы, что большая редкость. Иногда саркофаг предназначался другому человеку более позднего периода, но на этот раз это не так.

Она сказала, что титулы Птах-эм-Уйя, перечисленные в иероглифах, подчеркивают его близость к фараону. Это доказывает, что он играл “очень важную роль в управлении того времени”.

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Она добавила, что на саркофаге вписаны эмблемы божеств, в том числе богини неба Нут на крышке, которая прикрывает сундук с раскрытыми крыльями для защиты умершего.

Теперь ее команда будет изучать саркофаг, чтобы раскрыть полную историю жизни Птах-эм-Уйя.

Фото: Rebecca Naunheimer/Windfall Films