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Зимняя одежда и артиллерийские снаряды: Канада предоставит Украине пакет помощи на $47 млн

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Аніта Ананд
Фото: Getty Images

Канада анонсировала новую военную помощь Украине на сумму $47 млн.

О новом пакете военной помощи объявила глава Минобороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он включает в себя зимнюю одежду и оборудование, артиллерийские снаряды и коммуникационные технологии.

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  • артиллерийские снаряды на сумму $15,2 млн;
  • обеспечение спутниковой связи на сумму $2 млн.

Сегодня, 12 октября, Германия анонсировала, что в ближайшие недели передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars II.

Недавно стало известно, что Украина получила партию германской системы ПВО IRIS-T.

По словам министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, это первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM, которая будет доставлена в течение нескольких дней.

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Источник: CBC

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