Октябрь, 12 в 17:12

В ближайшие недели Германия передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и системы залпового огня Mars II.

Об этом в Twitter сообщило Федеральное министерство обороны Германии.

— Встреча формата Рамштайн проходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II, – говорится в сообщении.

Treffen im Ramstein-Format zu einem besonderen Zeitpunkt: ???????? Raketenangriffe & Teilmobilmachung, Scheinreferenden, ???????? Gegenoffensive. Wir koordinieren unsere kontinuierliche Unterstützung. In den nächsten Wochen werden weitere #PzH2000 und #MARSII an die #Ukraine übergeben. pic.twitter.com/BMDD7l6Bbf Сейчас смотрят — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 12, 2022

Недавно стало известно, что Украина получила партию германской системы ПВО IRIS-T.

По словам министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, это первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM, которая будет доставлена ​​в течение нескольких дней.

Ламбрехт сделала заявление через несколько часов после того, как Россия нанесла массированные воздушные удары по городам Украины.