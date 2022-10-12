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Факты / Україна

Германия передаст Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS

Валентина Чорна, редактор ленты
Panzerhaubitze 2000
Фото: Depositphotos

В ближайшие недели Германия передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и системы залпового огня Mars II.

Об этом в Twitter сообщило Федеральное министерство обороны Германии.

— Встреча формата Рамштайн проходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II, – говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что Украина получила партию германской системы ПВО IRIS-T.

По словам министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, это первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM, которая будет доставлена ​​в течение нескольких дней.

Ламбрехт сделала заявление через несколько часов после того, как Россия нанесла массированные воздушные удары по городам Украины.

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