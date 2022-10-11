Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – минобороны Германии

Октябрь, 11 в 20:16

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила, что Украина получила партию немецкой системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает Der Spiegel.

Министр отметила, что первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM будет доставлена ​​в течение нескольких дней.

Сообщается, что Ламбрехт сделала заявление через несколько часов после того, как Россия нанесла массированные воздушные удары по городам Украины.

Сейчас смотрят