Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – минобороны Германии
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила, что Украина получила партию немецкой системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает Der Spiegel.
Министр отметила, что первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM будет доставлена в течение нескольких дней.
Сообщается, что Ламбрехт сделала заявление через несколько часов после того, как Россия нанесла массированные воздушные удары по городам Украины.
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– Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов показывают, насколько важно оперативно снабжать Украину системами ПВО. Атаки России с применением ракет и беспилотников терроризируют, в частности, мирное население. Вот почему мы сейчас оказываем поддержку, особенно средствами ПВО, – сказала министр.