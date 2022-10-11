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Факты / Світ

Украина получила немецкую систему ПВО IRIS-T – минобороны Германии

Анастасия Гевко, редактор ленты
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила, что Украина получила партию немецкой системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает Der Spiegel.

Министр отметила, что первая из четырех систем ПВО IRIS-T SLM будет доставлена ​​в течение нескольких дней.

Сообщается, что Ламбрехт сделала заявление через несколько часов после того, как Россия нанесла массированные воздушные удары по городам Украины.

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– Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов показывают, насколько важно оперативно снабжать Украину системами ПВО. Атаки России с применением ракет и беспилотников терроризируют, в частности, мирное население. Вот почему мы сейчас оказываем поддержку, особенно средствами ПВО, – сказала министр.

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Источник: Spiegel
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