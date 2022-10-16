Иран планирует передать РФ баллистические ракеты и дополнительные дроны — WP

Октябрь, 16 в 14:38

Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности из США и стран-союзников.

По словам чиновников администрации Байдена, увеличение поступления оружия из Тегерана может помочь компенсировать огромные потери российской военной техники после полномасштабного вторжения РФ в феврале.

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Сообщается, что Иран согласился тайно отправить России не только штурмовые дроны, но и ракеты класса земля-земля собственного производства, призванные для применения против украинских городов и позиций войск.

Заметным признаком того, что Тегеран расширяет свою роль как поставщика военной техники в Москву, может свидетельствовать факт визита иранских чиновников в РФ 18 сентября с целью доработки условий отправки дополнительного вооружения, в том числе двух типов иранских ракет класса земля-земля.

Как утверждают данные разведки, с которыми ознакомлены в последние дни официальные лица Украины и США, военная промышленность Ирана готовит первую отправку двух иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстояниях 300 и 700 километров соответственно.

Если это будет осуществлено, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Также Иран готовится к отправке дополнительных беспилотных летательных аппаратов, в том числе десятки дополнительных дронов Mohajer-6 и большое количество дронов Shahed-136.