Октябрь, 19 в 19:13

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS News.

— Мы собираемся сделать все, что в наших силах, как и в течение восьми месяцев, чтобы убедиться, что у украинских Вооруженных сил есть то, что им нужно, — сказал он.

Кирби отметил, что финансовая помощь Украине получила двухпартийную поддержку в Конгрессе. В общей сложности США предоставили Украине почти $100 млрд помощи.

— Я думаю, что все понимают, о чем идет речь, а это не просто Херсон или Харьков или, скажем, Славянск. На самом деле речь идет о суверенитете. Как будет выглядеть среда безопасности в Европе в будущем, — подчеркнул Кирби.

Он прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина МакКарти о том, что в случае победы на выборах в Конгресс республиканцы могут существенно сократить поддержку Украины.

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В частности, МакКарти заявил, что партия не выпишет “чистый чек”, если они снова возьмут контроль над Палатой представителей.

Кирби сказал, что поддержка Белого дома “не заключалась в выписывании незаполненных чеков для Украины”.

— Речь идет о двухпартийной поддержке в Конгрессе, чтобы убедиться в том, что Украина может защитить себя и отстоять свой суверенитет. Потому что это действительно то, что здесь поставлено на карту, кроме сотен тысяч украинских жизней, пострадавших от этой войны.

Он отметил, что администрация Байдена будет продолжать работать бок о бок с Конгрессом, когда речь идет о дополнительной финансовой поддержке для Украины.

Скриншот: CBS Mornings