Октябрь, 19 в 18:05

Американская компания Lockheed Martin увеличивает производство реактивных систем залпового огня HIMARS на фоне успешного их использования украинскими военными против российских сил.

Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на слова генерального директора компании Lockheed Martin Джима Тайклета.

Отмечается, что производство HIMARS увеличится с 60 до 96 единиц в год.

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Компания уже приняла меры по ускорению производства новых пусковых установок в ожидании более высокого спроса.

По словам Тайклета, Lockheed Martin планирует инвестировать $65 млн для ускорения работы подрядчиков.

Известно, что уже сейчас компания модернизирует предприятие в штате Арканзас, а также обучает сотрудников для работы с несколькими высокотехнологичными линиями.

Ранее представители Lockheed заявляли, что производство некоторых систем вооружения уже возросло с начала года. При этом годовой объем производства HIMARS с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличился примерно с 48 до 60.

Фото: Lockheed Martin