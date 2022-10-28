Октябрь, 28 в 18:36

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил личную ответственность на российского диктатора Владимира Путина за развязывание самой большой войны в Европе со времен Второй мировой и разрушение европейской безопасности.

Об этом он заявил в своей речи во дворце Бельвью в Берлине 28 октября.

— 24 февраля Путин не просто нарушил правила, но и завершил игру. Нет, он опрокинул всю шахматную доску, — заявил Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что жестокая захватническая война России в Украине превратила порядок европейской безопасности в руины.

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— В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, нарушил границы, оккупировал земли. Российская атака — это атака на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн прошлого века, — заявил президент Германии.

Он заявил, что если посмотреть на современную Россию, то в ней не найдется “места старым мечтам”, имея в виду слова экс-президента СССР Михаила Горбачева об “общем европейском доме”.

— Путин командует захватнической армией, а украинцы защищают свою страну, которую они строили с момента обретения независимости 30 лет назад. Агрессивная война России… это атака на право, принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, тоже отстаиваем. Каждый, кто пожимает плечами и спрашивает: какое отношение эта война имеет к нам, немцам? — говорит, на мой взгляд, безответственно, не учитывая истории. Мы не можем выжить в Европе с таким отношением – такое отношение неправильное, — заявил Штайнмайер.

Именно поэтому, по его словам, Германия поддерживает Украину, и будет поддерживать столько, сколько потребуется.

Штайнмайер добавил, что люди в Украине, которые ежедневно бегут в убежища от российских ракетных атак, хотят мира больше, чем немцы. Но он подчеркнул, что этот мир должен быть справедливым: Мир, сохраняющий независимость и свободу Украины.

Он отметил, что невыгодный для Украины мир может содержать “семена для нового насилия” и укрепит решимость других автократических режимов по всему миру.

Источник: Der Bundespräsident