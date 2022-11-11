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Факты / Світ / Мировые новости

Apple в десятый раз подряд стала самой дорогой компанией

Евгения Грейс, редактор ленты
Apple
Фото: Depositphotos

Apple снова стал самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании с последнего исследования год назад выросла на 18% и превысила $482,2 млрд.

На втором месте оказался Microsoft, цена которого за год выросла на 32% — до $278,3 млрд.

На третье место вышел Amazon с подорожанием на 10% – $274,8 млрд.

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Четвертое место занял Google с подорожанием на 28% – до $251,75 млрд.

Toyota подорожала на 10% (до $59,8 млрд) и заняла пятое место.

Она заменила Coca-Cola, которая без изменений продолжает стоить $57,5 млрд.

Совокупность стоимости брендов в топ-100, по данным Interbrand Corp, превышает $3 трлн 88,93 млрд. То есть она выросла за год на 16%.

Рейтинг Interbrand Corp учитывает финансовые результаты компаний, влияние брендов на решение потребителя и способность их обеспечить доходы. Этот рейтинг публикуется уже 23 года.

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Источник: Interbrand Cor

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