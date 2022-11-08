Зеленский примет участие в саммите G20, вероятно, в онлайн-формате

Ноябрь, 08 в 12:26

Президент Украины Владимир Зеленский будет точно участвовать в саммите лидеров G20, который состоится 13-16 ноября на Бали в Индонезии.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Он подчеркнул, что, скорее всего, речь идет об онлайн-формате, но больше сказать не смог.

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До саммита G20, запланированного на 13-16 ноября на индонезийском острове Бали, остались считанные дни.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли приедет на саммит.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите Большой двадцатки, если там будет Путин.