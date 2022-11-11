Ноябрь, 11 в 18:27

На следующей неделе на саммите G20 лидеры двадцати крупнейших экономик мира осудят угрозу применения ядерного оружия Россией. Тем временем полномасштабное вторжение России в Украину станет главным в повестке дня.

Об этом со ссылкой на предыдущий проект заявления G20, который еще предстоит официально согласовать, пишет Reuters.

Первый проект итоговой коммюнике указывает, что многие члены Большой двадцатки считают, что война России против Украины “сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную опасность и повышает риски для финансовой стабильности”.

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Также многие лидеры стран G20 решительно осуждают неоправданную, незаконную и непровоцированную агрессивную войну РФ против Украины и призывают к ее немедленному прекращению.

– Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы, – говорится в проекте.

Однако отмечается, что для единодушия всей G20 потребуется одобрение Москвы.

Вероятно ссылаясь на российские бомбардировки объектов энерго- и водоснабжения Украины, в проекте отмечают, что “соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время вооруженных конфликтов, имеет решающее значение”.

Лидеры должны сделать заявление о том, что поддержат все усилия, ведущие к “справедливому” миру.

Напомним, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США и глава КНР Си Цзиньпин “подробно” обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября.

Ранее спикер украинского президента Сергей Никифоров сказал, что Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки на Бали, вероятно, в формате онлайн.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что на саммите G20 не будут принимать решения, которые могут повлиять на войну РФ против Украины.