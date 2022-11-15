РФ должна убраться из Украины и прекратить варварскую войну — Сунак на саммите G20

Ноябрь, 15 в 9:22

Выступая на первом заседании саммита G20 на Бали, которое было закрытым для журналистов, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия должна “убраться из Украины и прекратить эту варварскую войну”.

Глава британского правительства также раскритиковал отсутствие президента России Владимира Путина.

– Примечательно, что Путин не ощущал возможности присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы продолжили бы разбираться. Потому что самое большое изменение, которое кто-либо может сделать, это сама Россия, если она уйдет из Украины и прекратит эту варварскую войну, – сказал Сунак.

Президент Владимир Зеленский сегодня уже выступил перед собравшимися на Бали лидерами G20, назвав 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине.