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Мир не может двигаться дальше, пока идет война – президент Индонезии открыл саммит G20

Татьяна Забожко, редактор ленты
Мир не может двигаться дальше, пока идет война – президент Индонезии открыл саммит G20
Фото: Getty Images

15 ноября президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит G20 на Бали.

В своем вступительном слове Джоко Видодо заявил, что, если война не закончится, миру будет тяжело двигаться вперед.

Президент Индонезии не упомянул непосредственно войну, которую Россия развязала против Украины, однако отметил, что “конфликт должен быть окончен”.

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Напомним, что вчера появилась информация о том, что индонезийские политики и президент Джоко Видодо, в частности, призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России ради подписания совместного заявления после завершения саммита G20.

Отметим, что саммит Большой двадцатки проходит 15-16 ноября на Бали.

Президент Украины Владимир Зеленский приобщается к участию в саммите онлайн.

Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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