Ноябрь, 15 в 7:32

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед мировыми лидерами, собравшимися на саммит G20 на Бали, обозначил ряд условий, необходимых для прекращения войны в Украине.

Его тезисы соответствуют тому, что он ранее заявлял, а именно: Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Зеленский также призвал созвать международную конференцию, чтобы закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности и предотвратить повторение российской агрессии.

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— После проведения всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами, — подчеркнул президент Украины.

Что касается требований прекращения войны, то они следующие:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

В своем выступлении президент Украины поблагодарил Группу 19 — за исключением России — за то, что эти страны четко дали понять, что не может быть оправданий ядерному шантажу.

Президент России Владимир Путин не приехал лично на саммит Группы двадцати, вместо него на встрече присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.