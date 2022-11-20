РФ готовит теракты на Белорусской АЭС – ГУР
Российские спецслужбы готовят провокации на территории Гродненской и Брестской областей Беларуси, рядом с границами стран ЕС и Украины.
По информации, которой располагает Главное управление разведки Минобороны Украины, россияне запланировали ряд терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.
Одной из главных целей должна быть Белорусская атомная электростанция Островец.
– Разработкой и реализацией “проекта” занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ просто доведено до сведения, – отмечают в ГУР.
По информации украинской стороны, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже привели в состояние повышенной боевой готовности.
– Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму, – объясняют в Главном управлении разведки Минобороны.
Российские спецслужбы верят, что их “проект” ускорит втягивание белорусской армии в войну против Украины на стороне оккупантов.
Также, по замыслу россиян, в белорусском обществе после этих терактов должны сформироваться необходимые для Кремля общественные настроения.
Что известно о Белорусской АЭС Островец
Белорусская АЭС Островец была построена режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги.
Международные эксперты били тревогу, что строительство происходило с грубыми нарушениями технологических и экологических норм.
Европейский парламент принял резолюцию о безопасности на Белорусской АЭС Островец и выразил глубокую обеспокоенность из-за старта ее коммерческой эксплуатации.
Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.
Напомним, что 20 ноября о возможных вооруженных провокациях на границе с Россией и Беларусью сообщали и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Украинская сторона, в частности, не исключает что из РФ и РБ могут прорваться диверсанты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ГУР
Фото: ГУР