Ноябрь, 20 в 13:42

Российские спецслужбы готовят провокации на территории Гродненской и Брестской областей Беларуси, рядом с границами стран ЕС и Украины.

По информации, которой располагает Главное управление разведки Минобороны Украины, россияне запланировали ряд терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.

Одной из главных целей должна быть Белорусская атомная электростанция Островец.

Сейчас смотрят

– Разработкой и реализацией “проекта” занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ просто доведено до сведения, – отмечают в ГУР.

По информации украинской стороны, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже привели в состояние повышенной боевой готовности.

– Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму, – объясняют в Главном управлении разведки Минобороны.

Российские спецслужбы верят, что их “проект” ускорит втягивание белорусской армии в войну против Украины на стороне оккупантов.

Также, по замыслу россиян, в белорусском обществе после этих терактов должны сформироваться необходимые для Кремля общественные настроения.

Что известно о Белорусской АЭС Островец

Белорусская АЭС Островец была построена режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги.

Международные эксперты били тревогу, что строительство происходило с грубыми нарушениями технологических и экологических норм.

Европейский парламент принял резолюцию о безопасности на Белорусской АЭС Островец и выразил глубокую обеспокоенность из-за старта ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.

Напомним, что 20 ноября о возможных вооруженных провокациях на границе с Россией и Беларусью сообщали и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Украинская сторона, в частности, не исключает что из РФ и РБ могут прорваться диверсанты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР

Фото: ГУР