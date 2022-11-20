Ноябрь, 20 в 7:17

Враг может попытаться совершить вооруженные провокации на границе с Россией и Беларусью.

Об угрозе на государственной границе 20 ноября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, в настоящее время в приграничных районах Брянской и Курской областей враг удерживает свои подразделения.

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Поэтому не исключены попытки вооруженных провокаций и проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории РФ и Беларуси.

В приграничных районах Белгородской области, что на Слобожанском направлении, подразделения армии РФ прикрывают участок границы и прибегают к демонстрационным и провокационным действиям.

В частности, за последние сутки россияне обстреляли из минометов район населенного пункта Старица Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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