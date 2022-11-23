Ноябрь, 23 в 16:03

После российских ударов по объектам энергетической инфраструктуре Украины в Молдове происходят массовые отключения электричества.

Об этом 23 ноября сообщил вицепремьер Молдовы Андрей Спину. Он заявил, что в нескольких районах страны произошли перебои с электроэнергией на фоне массированных российских атак по энергосистеме Украины.

— Уважаемые граждане, сегодня мы имеем повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране, — заявил вицепремьер.

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Также он добавил, что компания Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству и обещал вскоре сообщить дополнительную информацию.

Кроме того, Спину добавил, что Россия оставила Молдову в бездне.

— Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холодные, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении, — заявила Санду.

Напоминаем, что 23 ноября 2022 года РФ осуществила массированную ракетную атаку по Украине. В результате ракетных попаданий в большинстве городов начались перебои со светом и водоснабжением.

В Киеве и Киевщине было несколько взрывов. По словам мэра Кличко, попадание по объекту инфраструктуры. В левобережных районах столицы перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также взрывы слышали в Виннице, Киеве, на Львовщине, в Кременчуге, на Днепропетровщине.