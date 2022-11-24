Ноябрь, 24 в 7:05

Целенаправленные ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры Украины являются позорной эскалацией и без того жестокой, неоправданной войны России.

Это во время Совбеза ООН отметила представительница Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

– Похоже, что Путин намерен превратить энергетику Украины в руины. Он явно использует зиму как оружие, чтобы нанести огромные страдания украинскому народу. Путин решил, что если не сможет захватить Украину силой, то попытается заморозить страну в повиновении, – заявила Линда Томас-Гринфилд.

По убеждению представительницы США при ООН, если главе Кремля удастся добиться своего, миллионы украинцев зимой останутся без света, воды и тепла.

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Поэтому еще больше семей будут вынуждены покинуть свои дома.

Больницы не смогут оказывать помощь пациентам, из-за чего наиболее уязвимые категории людей заплатят дорогую цену.

По словам Линды Томас-Гринфилд, Москва избрала трусливую и бесчеловечную стратегию после борьбы на поле боя.

– Атаки России – настолько масштабны, что было отключено внешнее питание украинских атомных электростанций. Надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для безопасной работы ядерных установок Украины, а потеря внешнего электроснабжения увеличивает риск аварии ядерного реактора с потенциальным выбросом радиоактивных веществ, – перечислила риски представитель США при ООН.

Линда Томас-Гринфилд отметила, что ООН должна четко и недвусмысленно осудить нарушение международного гуманитарного права и сделать все зависимое от Организации, чтобы поддержать украинский народ.

– Путин, похоже, считает, что его жестокая кампания ослабит решительность украинского народа. Но он опять же глубоко заблуждается. Украинский народ ему не запугать. Я убедилась в этом лично, когда посещала Киев в начале месяца. Я увидела там то, что мы видим сегодня – силу и решительность украинского народа, – сказала представительница США при ООН.

Линда Томас-Гринфилд уверена: несмотря на холод и тьму, которые пытается насадить Путин, Украина будет продолжать защищать свою свободу, свой суверенитет и свою демократию.

И Соединенные Штаты вместе с союзниками будут продолжать поддерживать Украину настолько, насколько это потребуется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: United States Mission to the United Nations

Фото: United States Mission to the United Nations