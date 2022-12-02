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Признание ЧВК Вагнера террористической организацией станет реальностью — Ермак

Юля Захарченко, редактор ленты
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Предложение о признании частной военной компании Вагнера террористической организацией, предоставленное международной рабочей группой экспертов по санкциям против России Ермака-Макфола, станет реальностью.

В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли соответствующий законопроект, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Документ имеет название О привлечении к ответственности российских наемников. Когда он вступит в силу, в течение 90 дней ЧВК Вагнера признают иностранной террористической организацией. Некоторые думали, что мы шутим, но Украина будет системно наказывать всех за преступления против нашего народа, — отмечает он.

Руководитель Офиса президента уверяет, что Украина найдет всех российских военных преступников, которые наносили вред государству и издевались над нашими людьми.

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