Признание ЧВК Вагнера террористической организацией станет реальностью — Ермак

Декабрь, 02 в 11:01

Предложение о признании частной военной компании Вагнера террористической организацией, предоставленное международной рабочей группой экспертов по санкциям против России Ермака-Макфола, станет реальностью.

В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли соответствующий законопроект, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Документ имеет название О привлечении к ответственности российских наемников. Когда он вступит в силу, в течение 90 дней ЧВК Вагнера признают иностранной террористической организацией. Некоторые думали, что мы шутим, но Украина будет системно наказывать всех за преступления против нашего народа, — отмечает он.

Руководитель Офиса президента уверяет, что Украина найдет всех российских военных преступников, которые наносили вред государству и издевались над нашими людьми.