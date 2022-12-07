Украина имеет право защищаться: генсек НАТО об ударах по аэродромам в России

Декабрь, 07 в 18:02

Украина вправе защищаться от атак России на ее города и критическую инфраструктуру.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о недавних ударах по стратегическим аэродромам в России, передает Bloomberg.

В интервью Financial Times он сказал, что в настоящее время условия “не созрели” для мирных переговоров.

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— Россия не показала никаких признаков участия в переговорах, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, — сказал генсек.

По словам Столтенберга, у Украины есть определенная обеспокоенность, что Россия может использовать паузу в боевых действиях, чтобы перегруппироваться и начать еще большее наступление позже, учитывая, что сейчас Украина “имеет импульс”.

Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готово к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени.

— Когда эта война закончится, это не значит, что мы вернемся к хорошим или нормальным отношениям с Россией, — сказал он.

Генсек считает, что зимой война, вероятнее всего, перейдет в более спокойную фазу. Обе стороны будут заниматься перегруппировкой и перевооружением сил, поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.