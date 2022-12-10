Австралия ввела санкции против Ирана и России

Декабрь, 10 в 12:27

Правительство Австралии ввело санкции в ответ на нарушение прав человека в Иране и России, а также из-за вторжения в Украину. Ограничения касаются 13 человек и двух организаций, сообщает МИД страны.

Среди них – иранская полиция морали, проправительственная организация Басидж и шесть граждан Ирана, причастных к жестокому подавлению протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини.

Ограничения также были введены против семи россиян, причастных к покушению на убийство бывшего российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

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– Кроме санкций по правам человека, Австралия присоединяется к партнерам, чтобы объявить о дальнейших целевых финансовых санкциях против трех иранских лиц и одного предприятия, причастных к поставке беспилотников в Россию для использования против Украины, – говорят в МИД.

Также правительство Австралии призвало страны мира повлиять на Россию для прекращения незаконной, аморальной войны, подчеркнув, что они поддерживают народы Украины и Ирана.

– Мы используем все имеющиеся у нас стратегии для защиты прав человека – от диалога и дипломатии до санкций – в соответствии с нашими ценностями и интересами, – говорится в заявлении.

На днях Австралия предоставила Украине $420 млн помощи в виде оборонной, экономической и гуманитарной поддержки.

Источник: МИД Австралии