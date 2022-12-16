В Украину прибыл первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США — посол
Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже прибыл в Украину.
– Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже приехал – Украина победит, — считает она.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты Америки за мощную поддержку нашего государства, которое сегодня подверглось очередным массированным ракетным атакам российской армии.
– Победим. Все починим. Все будет работать, – убежден Андрей Ермак.
Стоит отметить, что США оказывают постоянную материальную и военную помощь Украине, которая защищается от постоянных агрессивных атак РФ.