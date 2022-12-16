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В Украину прибыл первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США — посол

Юля Захарченко, редактор ленты
посол США Бріджит Брінк
Фото: Getty Images

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже прибыл в Украину.

– Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже приехал – Украина победит, — считает она.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты Америки за мощную поддержку нашего государства, которое сегодня подверглось очередным массированным ракетным атакам российской армии.

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– Победим. Все починим. Все будет работать, – убежден Андрей Ермак.

Стоит отметить, что США оказывают постоянную материальную и военную помощь Украине, которая защищается от постоянных агрессивных атак РФ.

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