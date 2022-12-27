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Швеция дополнительно выделила Украине более $19 млн военной помощи

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Швеция дополнительно выделила Украине более $19 млн военной помощи
Фото: Depositphotos

Правительство Швеции выделило Украине более $19 млн помощи, которые будут направлены на укрепление обороноспособности украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

— Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины около $19,2 млн (200 млн шведских крон). Средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины, говорится в сообщении.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что обороноспособность Украины имеет значение для всей Европы.

— Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы, — подчеркнул он.

В посольстве Швеции в Украине заверили, что королевство будет поддерживать украинцев и дальше.

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— Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья!

В этом году в посольстве Швеции мы желаем только одного — чтобы в Украине наступил мир. Наша поддержка Украины остается непреклонной, — отметили в дипмиссии.

Там добавили, что продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Источник: Минобороны
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