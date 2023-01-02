Январь, 02 в 21:44

Германия не будет поставлять Украине танки Leopard самостоятельно, поскольку это делается в координации с другими партнерами НАТО.

Как объяснил член социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер, передача танков “останется во внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных единичных усилий”.

– Такое вооружение может поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО, – заявил политик.

Мюллер добавил, что США и Франция также имеют системы, подобные Leopard. Однако они не поставляют их украинским военнослужащим.

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— Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы НАТО стал стороной войны, — отметил Мюллер.

Впрочем, по его словам, Германия и дальше будет поддерживать Украину самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока будет необходимо.

11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры по предоставлению танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.