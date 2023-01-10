Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Пентагон может отправить в Украину боевые машины Stryker — Politico

Юля Захарченко, редактор ленты
Пентагон может отправить в Украину боевые машины Stryker — Politico
Фото: Getty Images

В Министерстве обороны США обсуждают возможность отправить боевые машины Stryker в Украину для улучшения ситуации на фронте.

Если решение примут, тогда эта поставка увеличит количество БМП для ВСУ, которые помогут бороться с российской агрессией.

По словам двух людей, знакомых с обсуждением, США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker Украине в рамках будущего пакета помощи, чтобы помочь Киеву отбить вероятное новое наступление России.

Сейчас смотрят

Администрация президента США может объявить о пакете (со Stryker или без них) в конце следующей недели, в частности, на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии (в формате Рамштайн). Анонимные источники отмечают, что окончательное решение еще не принято.

С помощью Stryker Киев сможет удовлетворить критическую потребность в броне из-за того, что Россия планирует вторую мобилизацию для вероятного повторного наступления в ближайшие недели.

Боевые машины Stryker могут работать в условиях снега, грязи и песка, хотя его мобильность на бездорожье несколько ограничена из-за отсутствия гусениц.

Читайте
Американская компания изготовит противодронные системы VAMPIRE для Украины на $40 млн

Источник: Politico
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка