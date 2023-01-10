Учитывает угрозы России: ЕС и НАТО подписали обновленную декларацию о сотрудничестве

Январь, 10 в 14:13

Европейский Союз и Североатлантический союз подписали обновленную совместную декларацию о сотрудничестве. Она стала первой за последние пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

— Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо… Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился, – сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что режим РФ стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей.

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Столтенберг объяснил, что именно поэтому необходимо укреплять трансатлантические связи, партнерство между ЕС и НАТО и поддержку Украины.

По его словам, ответной реакции союзников также требует поведение Китая.

Первую общую декларацию подписали в 2016 году, вторую – в 2018 году. В ней, среди прочего, отразились видения сотрудничества для таких сфер, как передвижение военной техники и персонала, кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам, антитеррористические меры.