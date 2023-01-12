Январь, 12 в 13:41

В Великобритании рассматривают возможность предоставления Украине 12 боевых танков Challenger 2. В то же время в военных кругах называют такое количество недостаточным для того, чтобы реально изменить ситуацию на поле боя.

Как сообщает Sky News, в британском правительстве изучают возможность предоставления Вооруженным силам Украины Challenger 2 для использования на фронте против войск РФ, но решение еще не принято.

Вероятно, речь идет о 12 танках Challenger. Если поставка состоится, Великобритания станет первой страной, которая отправит в Украину основные боевые танки западного производства.

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Однако бывший начальник генерального штаба британской армии, генерал Ричард Даннатт сообщил в комментарии телеканалу, что 12 танков можно считать символическим количеством, которое не будет иметь “реального значения” на поле боя. А для изменения ситуации на фронте нужно предоставить Украине 50 танков Challenger.

– Кажется, что 12 – это слишком символично. И я бы посоветовал отправить 25, 30 или даже 50 танков, это будет иметь реальное значение, — отметил генерал.

Он объяснил, что в конце зимы или в начале весны РФ, скорее всего, предпримет наступательные действия на территории Украины, поэтому сейчас очень нужна дополнительная поддержка Запада.

– Если мы решим предоставить им танки и БМП, они (украинские войска, — Ред.) должны быть достаточно усилены, чтобы совершить значительное контрнаступление. Если они смогут это сделать, то есть вероятность, что они могут нанести решительные удары по россиянам, возможно, даже сломать боевой дух российских солдат, — подчеркнул Даннатт.

Он добавил, что завершение войны должно наступить на поле боя. Поэтому страны Запада, в частности США, Франция, Великобритания, Германия, должны обеспечить наступательный потенциал ВСУ, чтобы украинские воины “могли совершить эффективное контрнаступление, сломать волю российской армии и фактически победить”.

Впервые информацию о возможном предоставлении Лондоном танков Challenger 2 обнародовали СМИ в начале января. Отмечалось, что переговоры по этому вопросу ведутся уже несколько недель.

Впоследствии в правительстве Великобритании подтвердили планы предоставить Украине танки.