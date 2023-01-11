Правительство Британии впервые подтвердило о планах передать Украине танки

Январь, 11 в 17:24

В правительстве Великобритании впервые подтвердили планы предоставить Украине танки для помощи в защите от российских захватчиков. Об этом сообщает Financial Times.

Спикер правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса “работать с партнерами” в ближайшие недели, чтобы продвинуться “дальше и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков” .

Financial Times пишет, что в случае заключения соглашения о поставках Украине британских танков Challenger 2, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные тяжелые боевые танки.

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— Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал, — сказал представитель Даунинг-стрит.

Этот шаг состоялся после заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на выходных. Он заявил, что “ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран” для доставки западных танков в Киев.

Накануне представитель Даунинг-стрит в комментарии The Guardian сказал, что в правительстве Британии еще не было принято окончательное решение о передаче Украине боевых танков.

Сегодня, 11 января, во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.