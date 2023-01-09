Лондон рассматривает возможность впервые поставить Украине танки Challenger 2 – СМИ

Январь, 09 в 16:24

В Британии рассматривается возможность впервые поставить Украине британские танки Challenger 2. Переговоры о поставках нескольких единиц ведутся уже несколько недель.

Об этом со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах, сообщает Sky News.

Уточняется, что такая передача ознаменовала бы значительное усиление поддержки Украины со стороны Запада, что смогло бы побудить к тому же других союзников из НАТО, в частности, Германию.

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Пока что правительство Риши Сунака окончательное решение еще не приняло, но если Британия подпишет соответствующий контракт, она станет первым из государств, кто отзовется на просьбу Украины об оснащении армии мощными западными танками.

Как допустил один из источников, Британия способна предложить около десятка танков Challenger 2. Этого стало бы достаточно для оснащения эскадрильи.

Сообщается, что этот шаг позволит разрушить барьер, до сих пор не позволявший союзникам предлагать Украине западные танки из-за опасений, что Россия сочтет это чрезмерной эскалацией.

В свою очередь, это может побудить других союзников сделать то же самое.

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Фото: Mariusz Błaszczak