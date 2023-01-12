Может поразить до 7 целей в минуту: характеристики танка Challenger 2
В правительстве Великобритании впервые подтвердили планы предоставить Украине танки для помощи в защите от российских захватчиков. Об этом сообщает Financial Times.
Спикер правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса “работать с партнерами” в ближайшие недели, чтобы продвинуться “дальше и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков” .
Что известно о Challenger 2?
FV4034 Challenger 2 – основной боевой танк армии Соединенного Королевства. Компания Vickers Defence Systems разработала эту бронемашину в 1990-е годы.
С начала производства было выпущено около 450 единиц. Стоимость одной машины составляет 4,2 млн фунтов стерлингов (свыше €4,4 млн).
Танк Challenger 2 находится на вооружении Великобритании и Омана. Эта машина была использована в боевых действиях в Иране, Косово, Боснии и Герцеговине.
Основные характеристики Challenger 2
Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой, отлитой из стали, полученной методом электрошлакового сплава. А также 7,62-мм цепной пушкой.
Пушка стабилизирована в двух плоскостях, приводы наведения полностью электрические. Дальность стрельбы HESH-снарядом составляет 8 км. Цикл прицеливания-поражения занимает 8 сек.
Вооружение:
- Боекомплект пушки – 52 снаряда.
- Прицелы – комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером Barr & Stroud Nd-YAG, ночной тепловизорный TOGS-2, моноскопический телескопический NANOQUEST L30, перископический стабилизированный панорамный SFIM VS-580.
- Пулеметы – 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2.
Подготовленный и обученный экипаж может поразить до семи целей в минуту. В боекомплекте 120-мм пушки есть бронебойные оперенные подкалиберные снаряды и безосколочные фугасные, а также дымовые и обучающие выстрелы.
Мощность двигателя составляет 1200 лошадиных сил. На шоссе разгоняет скорость до 56 км/ч, по пересеченной местности – 40 км/ч. Вес Challenger 2 – 62-75 т.
Тип брони – противоснарядная комбинированная Дорчестер. В состав экипажа танка входят четыре человека.