Январь, 14 в 12:59

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил предоставление Украине боевых танков Challenger 2. Часть техники поступит незамедлительно.

Об этом информируют британские СМИ, в частности канал ITV и издание The Sun, со ссылкой на источники в британском правительстве.

Лондон планирует отправить в Украину танковую эскадрилью (12 танков), которая поможет украинским Вооруженным силам во время вероятного весеннего наступления.

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По данным источника журналистов на Даунинг-стрит, Риши Сунак в субботу сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах по танкам. Премьер Британии подчеркнет, что хочет, “чтобы наши действия говорили громче слов”.

СМИ утверждают, что группа из четырех Challenger 2 будет немедленно доставлена в Восточную Европу. А еще восемь танков – вскоре после этого.

Отмечается, что Сунак на этой неделе провел переговоры с руководством Министерства обороны Британии и сообщил, что предоставление танков Украине должно быть оперативным приоритетом. Издания пишут, что и сам британский премьер, и министр обороны страны Бен Уоллес согласились отправить танковую эскадрилью после активных призывов к этому со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

– Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной. И это предполагает обеспечение критически важным вооружением для самообороны и изменения баланса сил на поле боя, — подчеркнул источник СМИ.

Таким образом, Великобритания может стать первым западным государством, которое передаст украинской армии свои основные боевые танки.

Решение Лондона по танкам станет частью военного пакета для Украины от стран-союзников, включая Францию и Германию, которые также обязались отправить бронетехнику. В то же время, США передадут 50 боевых машин Bradley.

По информации британских СМИ, правительство Великобритании официально объявит о решении предоставить Украине танки Challenger 2 в понедельник, 16 января.

В общей сложности на вооружение британской армии находятся более 220 таких танков.

Киев надеется, что решение Лондона проложит путь для положительного решения Германии о предоставлении танков Leopard 2.

Недавно СМИ сообщали, что Британия рассматривает возможность предоставления Украине 12 боевых танков Challenger 2. В то же время в военных кругах называли такое количество недостаточным для реального изменения ситуации на поле боя.

В декабре главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявлял, что для наступательной операции Украине нужны 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.

Источник: ITV