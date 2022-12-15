Декабрь, 15 в 16:14

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.

Об этом он сообщил в интервью The Economist.

Он добавил, что сейчас получает “то, что получает, но это меньше, чем нужно”.

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– С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над таковой. Она уже в процессе, но вы ее еще не видите. Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы, – объяснил Залужный.

Главнокомандующий добавил, что специалисты НАТО знают о проблемах с ресурсами, там сделали расчеты, благодаря которым Украина получила немного NASAMS, IRIS-T.

По его словам, остается только нарастить их количество – ВСУ нужны десятки таких систем.