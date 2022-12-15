300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц: Залужный назвал нужды ВСУ, чтобы выйти на рубежи 23 февраля
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.
Об этом он сообщил в интервью The Economist.
Он добавил, что сейчас получает “то, что получает, но это меньше, чем нужно”.
– С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над таковой. Она уже в процессе, но вы ее еще не видите. Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы, – объяснил Залужный.
Главнокомандующий добавил, что специалисты НАТО знают о проблемах с ресурсами, там сделали расчеты, благодаря которым Украина получила немного NASAMS, IRIS-T.
По его словам, остается только нарастить их количество – ВСУ нужны десятки таких систем.