Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки системы Patriot

Январь, 20 в 21:55

Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки и ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, говорится в сообщении Минобороны страны 20 января.

Это произошло после того, как на встрече с президентом США Джо Байденом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о планах страны присоединиться к Америке и Германии для передачи системы Patriot в Украину.

Договоренности по ускорению процесса были достигнуты во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии.

Сейчас смотрят В Пентагоне заявили, что украинские военные начнут учения по ракетной системе Patriot на этой неделе в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО. Форт-Силл является одним из четырех мест базовой подготовки армии в полевой артиллерийской школе США, которая обучает военнослужащих более века. Читайте Украина получит возможность для контрнаступления весной, ВСУ нужны танки — Остин

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