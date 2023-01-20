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Решение о передаче танков Leopard не было принято на встрече Рамштайн — Блащак

Юля Захарченко, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Решение о передаче танков Leopard не было принято на встрече Контактной группы по оборонной поддержке Украины (в формате Рамштайн).

— Во время встречи мы побеседовали с группой из 15 стран, использующих танки Leopard. Мы хотим создать коалицию стран, чтобы оснастить Украину этими танками. Никаких решений не принято, у нас запланированы дальнейшие встречи, – сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Однако он заявил, что все же остается надежда о предстоящих поставках боевых танков Leopard Украине.

– Мне кажется, что да. Встретились министры обороны из 15 стран. Писториус сказал, что является министром (обороны Германии, – Ред.) второй день, поэтому он пока не может дать выводы. Но я убежден, что построение этой коалиции будет успешным, — считает Блащак.

Иностранные журналисты отмечают, что на заседании Контактной группы по оборонной поддержке Украины из 50 стран внимание было приковано к Германии, поскольку от согласия руководства ФРГ зависело, получит ли Украина танки Leopard.

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Источник: Onet

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