Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Есть доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие ЧВК Вагнера — Белый дом

Юля Захарченко, редактор ленты
ПВК Вагнера
Фото: Depositphotos

В Белом доме заявили о наличии доказательств того, что Северная Корея поставляет оружие частной военной компании Вагнера, которая активно участвует в полномасштабной войне против Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ожидается, что ЧВК Вагнера продолжит получать оружие из Северной Кореи.

Он сказал, что США призывают страну прекратить поставки. США также поделились спутниковыми снимками, которые предоставляют доказательства того, что Северная Корея отправляет оружие группе российских наемников.

Сейчас смотрят

Фото: Sky News

Ранее Северная Корея отрицала поставки оружия частной военной компании Вагнера, которая активно воюет на востоке против Украины.

Он также подтвердил, что США считают ЧВК Вагнера значительной транснациональной преступной организацией, поэтому ожидаются дополнительные санкции.

Читайте
Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки системы Patriot

Источник: Sky News
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка