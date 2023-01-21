Есть доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие ЧВК Вагнера — Белый дом

Январь, 20 в 22:32

В Белом доме заявили о наличии доказательств того, что Северная Корея поставляет оружие частной военной компании Вагнера, которая активно участвует в полномасштабной войне против Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ожидается, что ЧВК Вагнера продолжит получать оружие из Северной Кореи.

Он сказал, что США призывают страну прекратить поставки. США также поделились спутниковыми снимками, которые предоставляют доказательства того, что Северная Корея отправляет оружие группе российских наемников.

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Ранее Северная Корея отрицала поставки оружия частной военной компании Вагнера, которая активно воюет на востоке против Украины.

Он также подтвердил, что США считают ЧВК Вагнера значительной транснациональной преступной организацией, поэтому ожидаются дополнительные санкции.