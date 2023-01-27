Охота на мошенников и коррупционеров: что известно о плане надзора США за помощью Украине

Январь, 27 в 20:58

Соединенные Штаты создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые незаконно использовали или используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.

Эта работа ведется с привлечением уголовных следователей и специалистов правоохранительных органов США и Европы. Необходимую информацию собирают 17 организаций, которые входят в разведывательное сообщество США.

Институт мониторинга начал работу в июне 2022 года, но об этом стало известно только 18 января 2023 года. На сайте офиса генинспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ Стратегический план надзора за помощью Украине.

Сейчас смотрят В нем говорится, что Конгресс США выделил помощь на сумму свыше $113 млрд в поддержку Украине, осуществляемую через 11 различных государственных органов и учреждений. По линии Минобороны помощь составляла $62,3 млрд, правительства и USAID — $46,1 млрд, других институтов — $5 млрд. Отмечается, что количество и масштаб случаев разоблаченной коррупции в Украине и примеры некачественного управления ресурсами активизировали дискуссии между демократами и республиканцами в США. В частности, ускорить механизм контроля над предоставленной помощью побудила и конфигурация политиков после промежуточных выборов в США. В тексте отмечается, что, планируя такой надзор, США стремятся “определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений”. Сообщается, что для дальнейших действий создана Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине, состоящая из офисов трех генеральных инспекторов (Минобороны, Госдепартамента и USAID — “могучей тройки”), а также других генеральных инспекторов надзорных организаций по всему правительству США. В тексте отмечается, что будет обеспечено эффективное донесение планов и результатов совместной работы до Конгресса и общественности. Читайте В Киев приехали аудиторы из США для контроля за распределением военной помощи – Нуланд По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав рабочей группы входят надзорные организации: Минобороны, Госдепартамент, Агентство США по международному развитию, Агентство аудита оборонных контрактов, Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли, Министерство здравоохранения и соцслужб, Министерство внутренней безопасности, Минюст, Минфин и т.д. В этот список также входят 17 разведывательных организаций, определяемых термином Разведывательное сообщество США, задачами которых является сбор информации и ведение разведывательной деятельности в интересах США. На деятельность по обеспечению надзора за общими ассигнованиями на реагирование в Украине Агентства могучей тройки и Управления отчетности правительства по решению Конгресса получили дополнительно $42,0 млн. Лицам, которые все еще хотят принять участие в хищении помощи США Украине, будет интересно узнать, что, кроме того, Служба уголовных расследований могучей тройки сотрудничает с военными уголовно-розыскными организациями, другими федеральными партнерами из правоохранительных органов и Министерством юстиции США, а также международными партнерами по правоохранительным органам относительно следственных действий, связанных с Украиной. Безусловно, это скажется и на скорости принятия решений в Украине, и на количестве желающих ставить подписи под любыми финансовыми документами. Что касается наказания мошенников и коррупционеров, то институционально имеются все необходимые средства. В случае юрисдикции Украины работает НАБУ. В случае юрисдикции США – Минюст США, ФБР и санкционные механизмы. Читайте В Еврокомиссии отреагировали на коррупционные расследования и волну отставок в Украине

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