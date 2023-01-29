Чтобы не повышать ставки: Шольц объяснил, почему Берлин против поставок истребителей Киеву
Власти Германии отказались передавать Украине истребители. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel.
По его словам, решение Берлина мотивируется тем, чтобы не повышать ставки. Шольц добавил, что правительство Германии хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.
— Если в Германии начнутся очередные дебаты после того, как только было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2, – Ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям, — сказал он.
Канцер добавил, что серьезно относится к присяге и должен сделать все, чтобы война РФ против Украины не превратилась в войну между РФ и НАТО.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его правительство рассмотрит возможность предоставления истребителей F-16, если их запросит Киев. А министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его правительство готово передать Киеву советские истребители МиГ-29 и разрешить сделать это другим странам.
В Белом доме не исключают возможности предоставления Украине многофункциональных истребителей F-16, однако будут обсуждать этот вопрос “очень осторожно”.
Источник: Tagesspiegel