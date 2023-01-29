Чтобы не повышать ставки: Шольц объяснил, почему Берлин против поставок истребителей Киеву

Январь, 29 в 15:46

Власти Германии отказались передавать Украине истребители. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel.

По его словам, решение Берлина мотивируется тем, чтобы не повышать ставки. Шольц добавил, что правительство Германии хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

— Если в Германии начнутся очередные дебаты после того, как только было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2, – Ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям, — сказал он.

Канцер добавил, что серьезно относится к присяге и должен сделать все, чтобы война РФ против Украины не превратилась в войну между РФ и НАТО.

Сейчас смотрят Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его правительство рассмотрит возможность предоставления истребителей F-16, если их запросит Киев. А министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его правительство готово передать Киеву советские истребители МиГ-29 и разрешить сделать это другим странам. В Белом доме не исключают возможности предоставления Украине многофункциональных истребителей F-16, однако будут обсуждать этот вопрос “очень осторожно”. Читайте В дополнение к танкам: Германия расширяет список уже оказываемой помощи — Шольц Источник: Tagesspiegel

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