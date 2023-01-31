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Факты / Світ / Мировые новости

Никаких табу: министр ВС Франции о поставках истребителей Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Себастьєн Лекорню
Фото: Getty Images

Франция не имеет никаких табу, которые могли бы касаться поставки боевых истребителей Украине. В частности, представители французского правительства обсуждали эту тему с украинской делегацией, которая приехала в Париж.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым в Париже.

— По самолетам президент Франции уже высказался. Наша доктрина очень понятна: у нас нет никаких табу. Министр прибыл к нам с членами Генштаба, чтобы обсудить потребности. Конечно, авиация — часть потребностей Украины, — сказал Лекорню.

Лекорню отмечает, что позиция Франции, которая касается поставок оружия Киеву, заключается в том, что соответствующее вооружение Украина должна использовать только для самообороны.

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Отвечая на вопрос журналистов, министр обороны Украины сообщил, что во время переговоров с Францией не говорили о конкретном виде или названии самолета.

— Любой самолет — это платформа, мы не обсуждали название или бренд самолета, мы обсуждали платформу. Тактическая авиация тоже является элементом противовоздушной обороны, — отметил Резников.

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