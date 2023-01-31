Никаких табу: министр ВС Франции о поставках истребителей Украине

Январь, 31 в 21:13

Франция не имеет никаких табу, которые могли бы касаться поставки боевых истребителей Украине. В частности, представители французского правительства обсуждали эту тему с украинской делегацией, которая приехала в Париж.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым в Париже.

— По самолетам президент Франции уже высказался. Наша доктрина очень понятна: у нас нет никаких табу. Министр прибыл к нам с членами Генштаба, чтобы обсудить потребности. Конечно, авиация — часть потребностей Украины, — сказал Лекорню.

Лекорню отмечает, что позиция Франции, которая касается поставок оружия Киеву, заключается в том, что соответствующее вооружение Украина должна использовать только для самообороны.

Сейчас смотрят

Отвечая на вопрос журналистов, министр обороны Украины сообщил, что во время переговоров с Францией не говорили о конкретном виде или названии самолета.