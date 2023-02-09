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Президент Европарламента призвала предоставить Украине дальнобойные системы и самолеты

Марта Бондаренко, редактор ленты
Президент Европарламента призвала предоставить Украине дальнобойные системы и самолеты
Фото: Getty Images

Президент Европейского парламента Роберта Мецола призвала страны Евросоюза предоставить необходимые Украине дальнобойные системы и боевые истребители.

Об этом она заявила на заседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского.

— Мы знаем, какую жертву ваш народ платит за Европу, и мы должны почтить не только словами, но и делами. Политической волей обеспечить более простую торговлю, как можно более быстрым процессом обретения членства в ЕС, средствами для ваших людей, помощью в восстановлении, обучением для ваших военных, военным оборудованием и защитными системами, которые вам нужны для победы, — сказала Мецола.

По ее словам, лидеры стран должны быстро рассмотреть вопросы предоставления дальнобойных систем и боевых самолетов Украине для защиты свободы.

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Роберта Мецола подчеркнула, что ответ Запада должен быть пропорционален растущей угрозе.

Глава Европарламента выразила поддержку Украине и поблагодарила за борьбу за Европу.

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