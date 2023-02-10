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Байден посетит Польшу в связи с годовщиной вторжения войск РФ в Украину — Белый дом

Валентина Чорна, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу в связи с годовщиной вторжения российских войск в Украину.

Визит Байдена запланирован с 20 по 22 февраля, об этом сообщили в Белом доме.

Там он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами страны.

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Также Байден выступит с речью в канун официальной годовщины 24 февраля.

— Он хочет поговорить о важности решительности и единства международного сообщества в поддержке Украины в течение года, — сказал во время брифинга Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

По словам Кирби, Байден отправит сигнал о постоянной поддержке США усилий Украины.

– Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут тяжелыми и критическими, особенно для их собственных сил, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать их, – сказал он.

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