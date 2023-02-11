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Литва отправила Украине зенитные пушки L-70, способные сбивать самолеты и дроны

Юля Захарченко, редактор ленты
Литва президентський палац
Фото: Depositphotos

Правительство Литвы направило Украине автоматические зенитные пушки L-70 многоцелевого назначения, способные уничтожать самолеты и ударные дроны-камикадзе.

Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на латвийского офицера. По его словам, во время передачи оружия инструкторы армии Литвы в течение последних недель тренировали украинских военных, как его использовать.

— Они (пушки L-70, — Ред.) смогут уничтожать самолеты, вертолеты и БПЛА противника на расстоянии до 5 км в любых погодных условиях, — говорится в сообщении.

По уточненным данным, кроме зенитных пушек, в ближайшее время в Украину планируют передать боеприпасы и другое оборудование, необходимое для использования указанных зенитных установок.

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Источник: LRT

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