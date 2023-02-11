Нидерланды не будут передавать 18 танков Leopard Украине из-за решения Германии

Февраль, 10 в 23:06

Около 18 основных боевых танков Leopard 2A6, которые ранее Нидерланды арендовали у Германии, не планируют передавать Украине.

Об этом заявила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее словам, соответствующее решение приняло правительство Германии, ссылаясь на “военные соображения”.

Поэтому во время выступления перед Палатой представителей министр обороны Нидерландов отметила, что эти 18 танков не рассматривают для передачи воинам Вооруженных сил Украины.

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Стоит отметить, что ВСУ нужно большое количество боевых бронированных танков для успешного контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий, куда ворвались российские захватчики.

Источник: WNL